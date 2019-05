Mondiali U20, Pinamonti esalta Ranieri: “Ci risolve le partite, imbattibile anche alla Playstation”

L’attaccante della Nazionale Under 20 Andrea Pinamonti, di proprietà dell’Inter quest’anno in prestito al Frosinone, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. Sal ritiro in Polonia dove si disputano gli Europei ha parlato di Luca Ranieri, compagno di squadra di proprietà della Fiorentina:

È un giocatore forte ed è capace di risolverci tante partite in campo. Inoltre è il più forte di tutto il gruppo alla Play Station: prendiamo sempre squadre casuali in modo da evitare differenze enormi, ma lui è imbattibile e non perde mai.