Non poteva chiedere di meglio Luca Ranieri all’esordio con la sua Italia al Mondiale Under 20. Nella gara contro il Messico, la prima degli Azzurri nella competizione, il terzino sinistro in prestito al Foggia ma di proprietà della Fiorentina ha difatti segnato la rete del 2-1 che ha (ri)portato avanti i suoi dopo che De la Rosa aveva pareggiato il gol in avvio di Frattesi. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Pellegrini ha messo al centro dalla sinistra il pallone, Ranieri lo ha controllato e ha così firmato la sua prima rete in Nazionale in carriera.