Mirabelli ds, Antognoni diventa operativo. E il sostituto di Montella può arrivare da Milano

Repubblica in edicola oggi racconta come cambierebbe l’assetto dirigenziale viola a livello tecnico in caso di arrivo di Rocco Commisso. Il primo indiziato per diventare direttore sportivo è Massimiliano Mirabelli, ex Milan, che prenderebbe il posto di Corvino per cui potrebbe profilarsi un ritorno al Lecce. Al suo fianco aumenterebbe di valore la posizione di Antognoni, destinato ad avere peso specifico sui nuovi acquisti. In panchina, se Montella dovesse essere fatto da parte, può arrivare Rino Gattuso con cui Mirabelli ha già lavorato al Milan prima di esonerare lo stesso Vincenzo.