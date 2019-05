Minotti: “L’esonero di Pioli è la causa di questa classifica, Montella non c’entra”

Lorenzo Minotti, ex giocatore del Parma, ha parlando ai microfoni di Radio Bruno della gara dei ducali contro la Fiorentina, scontro salvezza per la permanenza in Serie A:

L’impresa dell’Empoli di fare 6 punti contro Torino e Inter è ai limiti dell’impossibile, detto questo Parma e Fiorentina non possono dormire sonni tranquilli e arrivano impreparati a livello mentale. La partita di domenica sarà condizionata da Genoa-Cagliari e dalla partita dell’Udinese, che saranno sabato. L’esonero di Pioli ha stravolto tutto in casa viola e credo sia la causa della classifica, non per Montella, quanto per il gruppo