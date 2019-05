Minieri: “Della Valle persone di spessore, hanno ricostruito la Fiorentina dal niente

Di seguito le parole dell’agente di mercato Michelangelo Minieri ai microfoni di Tuttomercatoweb: “Quando penso ai Della Valle ricordo persone serissime e di grande spessore. Hanno ricostruito dal niente e ho apprezzato molto quello che hanno fatto. Credo che abbiano cercato di fare di tutto pur di regalare soddisfazioni alla città. Poi è chiaro che ognuno decide di farlo con modi propri. Mi spiego: molto spesso è meglio non fare il passo più lungo della gamba per non andare incontro a situazioni che poi danneggiano tutti. È sempre difficile dare giudizi su cosa succederà e in che mani eventualmente passerà. Se dovesse esserci un passaggio di proprietà, mi auguro che arrivino persone serie e di spessore come lo sono i Della Valle. E che sia gente che abbia Firenze nel cuore”.