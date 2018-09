Milenkovic e Andersen, la retroguardia verde di Sampdoria-Fiorentina

Entrambi, Joachim Andersen e Nikola Milenkovic, sono arrivati in Italia durante l’estate del 2017, ed entrambi hanno faticato – il danese più del serbo – ad entrare stabilmente negli undici-tipo di Sampdoria e Fiorentina. Ma che fosse una questione di tempo si poteva intuire, e infatti tanto il primo quanto il secondo sono oggi dei punti fermi nei sistemi di gioco di Giampaolo e Pioli.

Andersen è un classe 1996, ha circa un anno in più del collega e quasi 100 presenze da professionista, quasi tutte in Olanda, al Twente. Parliamo di un difensore di stazza, oltre il metro e novanta al pari di Milenkovic, che però gioca al centro e non sul lato, e che quindi avrà a che fare non con Eysseric o chi per lui, ma con Simeone. In questo avvio di stagione il danese non ha mai lasciato il campo nonostante in rosa ci siano difensori più esperti (Colley e Tonelli), a testimonianza della fiducia che staff e società vi ripongono.

Come è facile immaginare Andersen e Milenkovic sono due tra i più giovani del campionato nel ruolo. L’unico difensore della loro età, tra i 20 e i 21 anni, ad aver calcato con più frequenza i campi di A, è il classe 1997 Filippo Romagna, in forza al Cagliari. La declinazione del podio parte proprio da lui, che è un prodotto del vivaio della Juventus: Romagna 27, Milenkovic 19, Andersen 10. Il primo gol in A, però, lo ha segnato soltanto uno di loro.