Meteo: che tempo al Franchi per Fiorentina-Genoa?

Ultima partita di campionato per la Fiorentina con le condizioni meteo che non sono propriamente quelle tipiche della tarda primavera. Nella mattinata abbiamo avuto leggeri piovaschi che si andranno ad intensificare nel pomeriggio verso le 17 per poi diminuire in serata. Queste le previsioni per Firenze per la serata quando verrà giocata Fiorentina-Genoa

Ore 20

Temperatura prevista 17°

Umidità relativa 90%

Molto nuvoloso 70% di probabilità di pioggia

Ore 21

Temperatura prevista 17°

Umidità relativa 90%

Coperto 50% di probabilità di pioggia

Ore 22

Temperatura prevista 16°

Umidità relativa 85%

Coperto con 40% di probabilità di pioggia