Martorelli: “L’era Commisso non può iniziare con la cessione di Chiesa. Toccherà a Federico…”

L’agente di mercato Giocondo Martorelli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Bianconera per parlare di Federico Chiesa e il futuro della Fiorentina:

“Ho sempre detto e pensato che se mai Federico Chiesa lasciasse Firenze sarebbe andato alla Juventus. Gli ultimi giorni hanno detto che le parti si sono riavvicinate. C’è una nuova proprietà a Firenze e qualche scenario può cambiare.. L’Inter è indietro rispetto alla Juventus.

La Fiorentina? Penso che la nuova società non possa presentarsi mettendo in vendita uno come Chiesa. Penso che toccherà al ragazzo dover uscire allo scoperto dicendo di voler cambiare aria. Io penso che qualche contatto ci sia stato con l’ormai vecchia presidenza. Tutti sanno che Chiesa è un giocatore che prima o poi dovrà andare via da Firenze, ma quello che succederà con la nuova proprietà non lo sa nessuno. Può accadere di tutto”.