Marino: “Errori arbitrali? A San Siro succede… Chiesa al top in uno stadio che intimorisce”

Il dirigente sportivo Pierpaolo Marino è intervenuto a Radio Blu:

La Fiorentina ha giocato bene contro l’Inter, ha messo in difficoltà l’avversario che però non è ancora ben consolidata. Pioli ha una squadra spigliata, giovane e difficile da affrontare. Chiesa? A San Siro è sempre difficile essere protagonisti, lui c’è riuscito. Episodi arbitrali? A Milano succede, Inter e Milan esercitano una sorta di condizionamento sugli arbitri. L’ho sempre notato quando sono andato da avversario in quello stadio. Rigore Hugo? Non mi sono scandalizzato, il tocco c’è stato e tanto basta. Lega? Farsi sentire nel palazzo è più un modo per far vedere ai giocatori che la società è presente, non ci sono disegni contro nessuna società: gli errori sono frutti del caso.