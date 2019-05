Marani: “La Fiorentina si è fatta male da sola. Crollato tutto dopo l’addio di Pioli”

Intervenuto a Radio Bruno Toscana, il giornalista di Sky Sport, Matteo Marani, ha commentato così il difficile momento della Fiorentina:

La Fiorentina ha buttato via tutto, si è fatta male da sola. E’ crollato tutto dopo le dimissioni di Pioli. Non so quante colpe attribuire a Montella. Caduto Pioli, è crollato il castello Fiorentina. Non bisognava arrivare alle dimissioni di Pioli, la vicenda è stata gestita male, il messaggio è stato quello di un ‘fuggi, fuggi’. La partita di Parma diventa un crocevia fondamentale. Nella Fiorentina ci sono troppi cortocircuiti da troppi anni. Tra Diego Della Valle e i tifosi c’è una distanza che il patron ha sfogato in maniera clamorosa.