Mandorlini: “Fiorentina inspiegabile, la partita di Milano sarà determinante”

Andrea Mandorlini, ex allenatore del Genoa tra le altre, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno:

“La Fiorentina preparerà questo scontro nel modo migliore, sarà una partita molto delicata. Anche il Genoa non è in un momento facile ed ha molti problemi. Ci sono tante combinazioni per la salvezza, e la partita di Milano sarà sicuramente determinante. Per tutte queste squadre conta solo il risultato della prossima partita, si devono azzerare le difficoltà dei mesi scorsi. Il Genoa ha perso tanto dopo la cessione di Piatek, per quanto riguarda la Fiorentina non mi sarei mai aspettato questo finale di stagione. Per l’ultima gara l’ambiente sarà sicuramente determinante. Castrovilli? Punto molto su di lui, ha grandissime prospettive, ha qualità tattiche e tecniche per arrivare. Deve farsi trovare pronto, ma può sopportare il salto in una grande piazza.”