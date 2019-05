Lucchesi: “Se Della Valle ha trovato qualcuno che stia alle sue richieste venderà la Fiorentina”

Fabrizio Lucchesi, ex dirigente della Fiorentina, ha parlato ai microfoni del Pentasport:

“Manca l’elemento fondamentale, ovvero la proprietà. Se veramente hanno venduto, sicuramente ci saranno cambi nei manager di vertice. Le dinamiche gestionali ce le dovranno spiegare. La notizia di Commisso, che non ha ricevuto riscontri in Italia, non ha aiutato, ed ha contribuito a complicare la situazione. Il cda è naturalmente un tecnicismo indispensabile, probabilmente verrà votata una delibera, e fa tutto parte dell’ iter che si deve seguire. I Della Valle se hanno trovato la possibilità di vendere alle loro richieste, sicuramente lo faranno. Mi auguro si concluda tutto nel minor tempo possibile, per la squadra e la città. Possibilità di continuare con Diego? I Della Valle hanno dato tanto alla Fiorentina, ma credo che ormai si sia esaurita la loro spinta. Avendo trovato un acquirente, se c’è la volontà di comprare loro vendono, ma sicuramente non si faranno mettere all’angolo:”