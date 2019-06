Lucchesi: “Antognoni e Batistuta in coppia, che spettacolo. Contento per Pradé”

Così Fabrizio Lucchesi poco fa al Pentasport di Radio Bruno Toscana:

Sono molto felice per Daniele (Pradé, ndr), aspettando ovviamente l’ufficialità. Io il suo maestro? E’ un ragazzo fantastico e si merita questo ritorno, considerando l’affetto che lo lega alla città di Firenze. E sono contento che lui e Montella tornino a lavorare insieme, considerando quanto questo ticket aveva fatto bene nel triennio precedente. La nuova proprietà ha portato entusiasmo e dall’esterno credo sia anche molto affidabile, adesso diamo il tempo di lavorare. Dare un ruolo di peso ad Antognoni e portare nel club anche Batistuta penso siano altre due mosse davvero intelligenti. Giancarlo è uno che ha il sangue viola, Bati è tanta, tanta roba. Avevo provato anche io ai miei tempi fiorentini a coinvolgerli, ma non me lo permisero. Adesso devono stare a sentirli, perchè sono due grandissimi personaggi.