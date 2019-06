L’opinione: “Aspettavo la nomina di un gestore dopo il CDA. I Della Valle…”

Angelo Giorgetti, giornalista de La Nazione, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana commentando gli ultimi importanti sviluppi:

Dopo il CDA di oggi mi sarei aspettato l’investitura di un manager, un gestore per questo momento di passaggio tra le proprietà, credo che soltanto DDV sappia quali sono le offerte vere. Dopo 17 anni non possono più ricucire il rapporto, i Della Valle hanno dimostrato di saper fare i loro interessi nelle aziende ma qualcosa nel mondo del calcio hanno sbagliato. Mi dispiace che non ci sia mai stata autocritica, persino Pallotta ieri ha fatto un mea culpa, tutti possiamo sbagliare però bisogna averne coscienza. Siamo arrivati alla fine di un’era, da questo punto in poi possiamo aspettarci di tutto. Nei giorni scorsi DDV ha imposto un diktat di silenzio nei confronti delle persone vicine a lui, ho l’impressione che ci siano più trattative e lui le stia valutando, preferisce la totale riservatezza ed è rimasto un po’ scocciato dalle indiscrezioni filtrate. La Fiorentina si può permettere di aspettare ancora un po’ ma non moltissimo, la squadra va ricostruita. A questo punto la politica si deve mettere in moto per vigilare e suggerire, per essere a fianco ed occuparsi di quelli che potrebbero essere i nuovi acquirenti.