Lopes Pegna: “Commisso, è tutto vero: vorrà vincere”

Sono arrivate a Radio Bruno le dichiarazioni di Massimo Lopes Pegna, firma giornalistica di New York, su Rocco Commisso e il suo accostamento sempre più concreto alla Fiorentina:

L’accordo che è stato riportato dal New York Times, secondo fonti vicine a Commisso, è una verità. C’è una trattativa in corso. Rocco Commisso sarà un proprietario vero, secondo me presente. Ha un grandissimi ego e quando fa le cose non le fa per partecipare ma per vincere. Ha sicuramente delle liquidità.