Longhi: “Trio Commisso-Gattuso-Mirabelli idea non deprecabile”

Intervenuto a Radio Sportiva, il giornalista Bruno Longhi ha commentato l’arrivo di Rocco Commisso alla Fiorentina:

La voce sul triumvirato calabrese Commisso-Mirabelli-Gattuso circola da tempo e non sarebbe un’idea deprecabile. Rino ha dimostrato di essere un allenatore da Serie A.

Commisso? Dire oggi quello che potrà fare non è facile. Mi è piaciuta la sua considerazione sul fair-play finanziario, ormai sta diventando un blocco per le società che hanno la volontà di investire e invece non possono farlo.