Lollobrigida: “Montella ha ripercorso la terribile esperienza di Siviglia. Proprietà straniere…”

Il giornalista della Rai Marco Lollobrigida ha parlato a TuttoMercatoWeb.com deolla situazione della Fiorentina.

Montella? Con la Fiorentina ha ripercorso la terribile esperienza iniziale con il Siviglia con tante sconfitte. Non riesco a capire cosa gli stia succedendo, ma lo vedremo. Prospettive viola? Se sono le stesse che hanno accompagnato Milan, Inter e quelle società che hanno una proprietà straniera direi che c’è molto da lavorare perché finora quelle che vincono e che convincono sono sempre quelle con un approccio ed una forza identitaria: la Juventus con Agnelli, il Napoli con De Laurentiis e la Lazio con Lotito. Nelle altre non vedo questi grandi progetti per ora, ma magari arriveranno nel prossimo quinquennio, chi lo sa.