Chiesa: “Interesse degli altri club fa piacere. Telefono squilla? Ho messo modalità aereo”

Il giocatore della Fiorentina e della Nazionale Italiana Federico Chiesa ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Coverciano, dove gli Azzurri stanno preparando la doppia sfida di qualificazione all’Europeo contro Grecia e Bosnia. Il talento viola, protagonista ieri di un comunicato da parte della famiglia Della Valle, raggiungerà il gruppo dell’U-21 per la rassegna continentale di categoria.

“Cambio di proprietà? Ho letto stamani. I Della Valle hanno dato tanto, ma non so niente in merito.

Mercato? Fanno piacere gli interessamenti degli altri club, ma sono concentrato sulla Nazionale. Il telefono che squilla? L’ho messo in modalità aereo (ride, ndr).

Dialogo dopo campionato? Non ho parlato con nessuno della società”

Futuro? Adesso ci aspettano due partite importanti in A e poi in U-21

Stagione? Sono migliorato nel rendimento realizzativo, sono mancati i gol in Serie A, potevo farne di più. Starà a me migliorare.

Nazionale? Siamo concentrati, è cambiato anche il metodo d’allenamento. Dopo l’Ucraina abbiamo intrapreso un percorso che ci porterà a grandi vittorie. Sarebbe bello aprire un ciclo, nel 2004 la vittoria fu di buon auspicio per la vittoria del Mondiale 2006, conosciamo bene DI Biagio e sappiamo cosa ci chiede. Saremo pronti per questo Europeo. Lavoro con assoluta tranquillità”

Sfida alla Grecia? Mi sto allenando con grandi campioni, poi sarà il mister a decidere. Mi farò trovare pronto se il mister mi farà scendere in campo dal primo minuto. Contro la Grecia sarà difficile, è uno degli avversari più ostici del nostro girone.

Parole di Percassi (“Chiesa gran giocatore, ma fa sceneggiate”, ndr)? Non le avevo lette, lo ringrazio per il complimento. Ormai è acqua passata, il resto è finito all’episodio di settembre.

Sogno in carriera? Finire accanto a quella foto (vittoria Mondiali, ndr) sarebbe stupendo”