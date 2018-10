Pioli: “Sfortunati in trasferta. Formazione? Nessuno ha il posto assicurato”. Su Pjaca, Gerson e Milenkovic…

Come ad ogni vigilia di campionato mister Stefano Pioli è intervenuto in sala stampa. Queste le sue parole:

Gara col Torino occasione per sbloccarsi in trasferta? “Sinceramente faccio fatica a parlare di svolta. Tutte le gare sono importanti e valgono tre punti. In trasferta ancora non abbiamo vinto ma le prestazioni ci sono state, ci è mancata un pizzico di fortuna e di attenzione in qualche frangente. Il Torino ha valori e obiettivi simili ai nostri: raggiungere l’Europa migliorando il campionato scorso. Sono una squadra fisica, forte, ma lo siamo anche noi, che fino ad ora abbiamo dimostrato di saper giocare un calcio propositivo”.

Chi dei titolari si deve preoccupare del posto? “Il posto assicurato non ce l’ha nessuno. Tutti hanno lavorato bene in settimana, ma per la formazione aspetterò domani. Saranno molto importanti non solo gli unici titolari ma anche i subentranti e l’atteggiamento, che deve essere agguerrito”.

Compleanno di Chiesa? “Spero che il suo regalo sia migliore del mio (riferimento al pareggio contro il Cagliari, ndr)”.

Digiuno di Belotti e Simeone? “Devo pensare ai miei giocatori. Abbiamo le qualità per essere più pericolosi nell’area avversaria. Ci siamo preparati anche per essere più efficienti domani in queste situazioni”.

Benassi? “A livello psicologico e fisico sta bene. Ultimamente non ha giocato per il problema accusato durante Lazio-Fiorentina. Per lui sarà una gara particolare”.

Pochi gol dall’attacco e Pjaca? “So quanto sia importante per gli attaccanti fare gol, ma l’importante è creare occasioni e problemi all’avversario. Questo aspetto è venuto un po’ meno nelle ultime gare. Vogliamo essere più pericolosi perché il nostro atteggiamento in campo è sempre molto propositivo. Lo dimostra il fatto che abbiamo un’ottima differenza reti, ma possiamo fare di più. Marko sta bene, ma anche lui deve dare di più. Vuole farlo e sicuramente ci riuscirà nelle prossime gare”.

Thereau? “Ha avuto un problema muscolare quest’estate ed ha fatto fatica a ritrovare la forma fisica. Può tornarci utile a gara in corso, dall’inizio ancora no”.

Io tra i migliori tecnici italiani? “Quando ho visto la classifica (LEGGI) ho pensato che ne ho ancora troppi davanti e che molti di quelli che mi stanno dietro guadagnano più di me (sorride, ndr)”.

Centrocampo Torino? “Loro giocano a tre come noi, non credo che andremo in difficoltà da un punto di vista numerico. Sono una squadra costruita per far bene ed è quello che sta facendo. Dobbiamo essere belli compatti e non mollare la presa, aspetti che ci sono costati il gol del pareggio contro il Cagliari”.

Noi poco cattivi contro il Cagliari? “Essere giovani non è una giustificazione, non è un alibi, ma qualcosa inevitabilmente paghiamo. Nel gol di domenica scorsa ho visto tre errori sui quali abbiamo lavorato in settimana”.

Servizio Report? “L’ho visto, ma non serve il mio commento. Le istituzioni devono intervenire se qualcuno ha commesso qualcosa di irregolare”.

Veretout e Milenkovic scommesse vinte? “Non sono scommesse mie ma della società, sono stati molto bravi i nostri direttori a scegliere giocatori con queste potenzialità. Ci sono alcuni giocatori che stanno fornendo ormai da qualche partita prestazioni di alto livello e tra questi ci sono sia Veretout che Milenkovic. Nikola può diventare un difensore top, ha delle caratteristiche che gli permettono di giocare anche a destra. Ci vorrà del tempo ma sono sicuro che troveremo altre posizioni in campo che ci permetteranno di essere ancora più pericolosi”.

Gerson? “E’ un giocatore importante come tutti gli altri centrocampisti che ho a disposizione. Gerson è partito fortissimo, ma ancora non ha quella continuità che serve al centrocampista. Ha però tutte le caratteristiche per giocare in quella zona del campo. Tira e dribbla ancora troppo poco per quelle che sono le sue qualità. E’ molto giovane ma ha grande personalità. Può fare di più, anche in allenamento, e lui lo sa”.