Linari: “Porterò Firenze nel mondo, per me è un orgoglio”

Il 2019 può essere un anno magico per Elena Linari. Il difensore, al primo anno di esperienza in Spagna, ha conquistato il campionato con l’Atletico Madrid e si sta preparando per affrontare il mondiale in Francia con la maglia della Nazionale. L’ex viola ha parlato al TGR Toscana del suo momento e della sua carriera a Firenze:

Sono molto orgogliosa di essere fiorentina. Voglio portare ovunque la mia città, è una piazza calda e sempre esigente. In Spagna sto molto bene e mi sto formando ancora di più come calciatrice: per me è un grande orgoglio essere la prima italiana ad aver trionfato nella Liga. Questo spirito mi servirà anche per la Nazionale, perché giocare un Mondiale è davvero un sogno che si realizza.