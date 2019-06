Linari: “Commisso? Spero faccia sognare noi fiorentini”

Elena Linari, ex giocatrice della Fiorentina, attualmente all’Atletico Madrid, ha parlato così al TGR Rai Toscana dopo la vittoria contro la Giamaica:

“Non ci aspettavamo di qualificarci così perché era un girone molto molto difficile. Volevamo raggiungere questo obiettivo per tutte le calciatrici italiane, per tutto il calcio femminile, per tutta l’Italia: ce l’abbiamo fatta e siamo contentissime. Cosa mi aspetto dopo il cambio di proprietà in casa viola? Seguo da lontano la vicenda, ma spero che i viola possano essere una squadra solida e che riescano a dare veramente un’identità di gioco a questa società e a tutti i tifosi perché ci meritiamo, io parlo da tifosa, una squadra che lotta per quel giglio che hanno sulla maglia. Mi auguro che Commisso possa fare veramente delle belle cose, creare un nuovo ciclo, un nuovo progetto. Non dico che debba vincere, ma sarebbe bello vedere un progetto che abbia voglia di raggiungere degli obiettivi chiari e precisi che ci permettano a tutti noi fiorentini di sognare. Se la Fiorentina mi chiamasse? La maglia viola è sempre difficile da rifiutare, ma io in questo momento ho prolungato fino al 2022 il contratto con l’Atletico Madrid e sto bene là”.