Era atteso per l’esordio contro l’Udinese e non è mancato. Era atteso anche per la seconda consecutiva al Franchi, contro il Chievo, e non è mancato neppure lì. Si respira aria di inversione di rotta nei rapporti tra Andrea Della Valle e la casa della Fiorentina, dove il patron viola ha intenzione di fare tappa sempre più spesso.

Stando a quanto appreso durante la giornata di oggi, infatti, ADV ha preso l’impegno di presenziare a tutte le gare casalinghe della squadra salvo situazioni in cui dovessero sovrapporsi gli improrogabili impegni dettati dal calendario della moda. Un riavvicinamento, quello del Presidente, che è sempre più concreto da quel Fiorentina-Benevento che tanti cuori viola – e non solo – fece emozionare nel ricordo di Astori.