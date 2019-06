L’identikit dell’allenatore che Commisso vuole per la propria Fiorentina

«Commisso vuole un mister giovane, ambizioso e che parli bene inglese», così Massimo Basile, corrispondente dagli Stati Uniti de La Repubblica, descrive le volontà dell’imprenditore italoamericano per la Fiorentina del futuro. Con la trattativa per il passaggio di proprietà della società viola che ormai è entrata nel vivo, spuntano le prime indiscrezioni riguardanti le strategie calcistiche: Commisso vuole interagire direttamente con il tecnico e, pur parlando un perfetto italiano, esige la conoscenza della lingua più unitaria del globo, sia per il mister che per i dirigenti.