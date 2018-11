L’idea di G. Galli: “Gabbiadini a sinistra e Chiesa a destra”. Poi elogia Biraghi

Intervenuto a Lady Radio, l’ex viola Giovanni Galli ha parlato così di Cristiano Biraghi, Gabbiadini e Sansone, riaccostati alla Fiorentina per il mercato di gennaio:

Biraghi è da ammirare, è da prendere d’esempio, è arrivato in un punta di piedi, ma oggi si merita di giocare in nazionale. Ha rifiutato il Milan e ha sposato il progetto della Fiorentina. Sansone o Gabbadini? Prima bisogna capire cosa vuole fare la Fiorentina di Simeone, Pjaca e Gerson. A sinistra manca un calciatore. Gabbiadini è mancino per cui potrebbe essere preso in considerazione, portando Chiesa dalla parte opposta.