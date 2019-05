L’ex rossoblù Girardi su Fiorentina-Genoa: “Spero che arbitro fischi bene”

Intervistato da pianetagenoa1893.net, l’ex portiere del Genoa, Sergio Girardi, ha parlato della partita di domenica tra la Fiorentina e il Grifone:

Tutto può essere: può succedere che il Genoa riesca a vincere anche a Firenze. Mi auguro che sia una gara ben giocata dalle due squadre e che l’arbitro fischi in modo corretto: una decisione errata può creare problemi all’una oppure all’altra.

E’ difficile giocare partite di questo genere: per farlo al meglio, occorrono carattere, serenità, serietà, dando tutto. Lo auguro non solo al Genoa, ma anche ai genoani: alla fine, se l’epilogo fosse negativo, chi ci rimette sono soprattutto i tifosi. Mi dispiacerebbe moltissimo per il pubblico rossoblù che è straordinario: meritano molto di più. Mi addolora molto: ho avuto l’onore di indossare per sei anni questa maglia ricca di tradizioni e di storia, spero che un giorno possa lottare per lo scudetto.