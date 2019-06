L’Equipe: asta per Veretout, lo vogliono quattro società. La palla passa alla Viola

Come ha detto lo stesso Rocco Commisso, in casa viola c’è tanto, tantissimo lavoro da fare. Non solo a livello di composizione tecnico-dirigenziale, ma anche in chiave mercato. Molti calciatori aspettano di sapere quale sarà il loro futuro, uno su tutti Jordan Veretout. Fischiatissimo al momento della sua sostituzione contro il Genoa, in occasione dell’ultima di campionato, il francese è da tempo con la testa altrove. Il Napoli lo vuole con grande convinzione e si prepara ad affondare il colpo finale, forte anche della preferenza che il calciatore sembrava avere nei confronti del club partenopeo. Ma adesso pare che la situazione stia cambiando. Secondo l’Equipe, punto di riferimento del giornalismo sportivo transalpino, su Veretout sarebbero piombate con grande interesse l’Arsenal ed il Siviglia, ma anche la Roma, tutte società che avrebbero già chiesto informazioni all’agente del centrocampista. Potrebbe scatenarsi, dunque, una vera e propria asta per il giocatore.