Pedullà: “Pradè, c’è la Samp ma la Fiorentina è sulla strada giusta. Chiesa? Tutto in sospeso”

Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione in casa viola a Radio Bruno Toscana:

E’ normale pensare che, con l’arrivo della nuova proprietà, lo stato delle cose in merito al futuro di Federico Chiesa veda un rallentamento. In attesa, ovviamente, dell’incontro che ci sarà tra le due parti, sicuramente prima del mese di luglio. Il personaggio-Commisso mi piace molto, è una persona di cuore. Pradé? L’interessamento della Samp c’è ed è forte, ma la Fiorentina si è inserita ed è sulla strada indirizzata a ricomporre la coppia con Montella. Proprio lo stesso tecnico, magari, avrà suggerito a Commisso il nome di Pradé. Ai viola piace, in alternativa, Frederic Massara, che però sembra andare in direzione Milano, sponda rossonera, anche perché si conosce bene con Marco Giampaolo, futuro allenatore del Diavolo. Tornando ai giocatori, oltre a Chiesa, il più corteggiato è Veretout, e mi aspetto anche novità a breve in merito al francese, mentre Laurini è vicinissimo al Parma.