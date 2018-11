Le ambizioni di Simeone: “Nazionale raggiunta, adesso punto la Champions. Viola, vogliamo l’EL”

Il giocatore della Fiorentina Giovanni Simeone ha rilasciato un’intervista ai microfoni di AS dal ritiro della Nazionale argentina:

L’obiettivo di quest’anno era arrivare in nazionale e ci sono riuscito, ora voglio restarci. Adesso il mio sogno più grande è quello di giocare in Champions League. Fiorentina? Siamo la squadra più giovane d’Europa lottiamo con voglia e fame, vogliamo arrivare in Europa League, quando avevo dodici o tredici anni mi sono tatuato lo stemma della Champions League. Il giorno in cui ci giocherò e farò un gol, bacerò quello stemma. Mio padre? Lo considero un grandissimo allenatore, da giocatore dico che è fra i migliori al mondo. Tutti vorrebbero essere allenati da lui