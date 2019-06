Ufficiale: la Fiorentina rimpiazza la Roma all’ICC. E i giallorossi confermano

Con un tweet, l’Arsenal conferma la presenza ufficiale della Fiorentina alla prossima International Champions Cup, come già anticipato, del resto, dal duo Commisso-Barone la scorsa settimana. I Gunners, infatti, comunicano che la partita amichevole contro i viola sarà in programma il prossimo 20 luglio al Bank of America Stadium di Charlotte. I viola rimpiazzano, in pratica, la Roma del neo-allenatore Paulo Fonseca per tutte e tre le partite in programma, come scrivono gli stessi giallorossi sul proprio sito: “Considerando gli impegni della prima squadra nel secondo turno preliminare della UEFA Europa League, in programma il 25 luglio, il Club si è visto costretto a cambiare la programmazione del precampionato“.