L’appello del Sindaco: “Rocco e Federico, avanti insieme per amore di Firenze”

Queste le parole di Dario Nardella, sindaco di Firenze, a Sky Sport dopo il Commisso-show:

Rocco ci ha emozionato, è una persona coinvolgente e passionale, non conoscerà tutti i dettagli del calcio italiano ma è sicuramente già dentro il mondo del pallone, non è un neofita di questo settore. Quando ha detto che si sente già gigliato è stato il top. Lo stadio resta un argomento fondamentale, ma per il momento diamogli il tempo necessario per dedicarsi alla costruzione della nuova società e della squadra. Chiesa? E’ legato alla città, mi auguro che per l’amore che prova verso Firenze colga l’importanza del nuovo corso e decida insieme a Commisso di continuare in viola.