L’apertura di Nardella: “Qualunque sarà la nuova proprietà, siamo pronti a dare una mano”

Il Sindaco di Firenze Dario Nardella, a margine della presentazione della nuova giunta, ha parlato del probabile cambio di proprietà alla Fiorentina. Ecco le sue parole a Radio Bruno:

Sono ore decisive per il cambio di società e qualunque sarà la proprietà noi, come ho già detto, siamo disponibili a collaborare e dare una mano. Speriamo di intavolare subito discorsi su infrastrutture come il nuovo stadio e i lavori del Franchi.