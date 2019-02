Lafont respinge le insinuazioni a luci rosse: “Niente a che fare con quel video”

Una smentita ufficiale per dissociarsi e fermare sul nascere le insinuazioni. È quanto fatto dal portiere viola Alban Lafont, sui social network associato al video a luci rosse che coinvolge direttamente Cyril Thereau [LA RICOSTRUZIONE]. “In tanti parlano di me per una questione privata, che non mi riguarda e con la quale non ho niente a che fare”, ha twittato il giovane transalpino, per evitare speculazioni purtroppo già in corso sulle piattaforme social.