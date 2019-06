NARRAZIONE – Antognoni: il 10 invidiato dagli Dei (I parte)

Erodoto diceva che gli Dèi abbattono gli uomini che suscitano la loro invidia, li colpiscono perché hanno superato i limiti umani, perché si sono avvicinati troppo al divino, alla fama eterna, alla felicità, al compimento. E se per la cabala il 10 è sinonimo di pace e di gioia, allora, se quel numero lo vedi indossare da un uomo giusto come Giancarlo Antognoni, ti senti in Paradiso!