La sorpresa di Commisso: Fiorentina alla ICC al posto della Roma. E Moena…

Secondo quanto ricostruito dalla nostra redazione, la Fiorentina potrebbe partecipare alla prossima International Champions Cup, prendendo il posto della Roma, che dovrà disputare i preliminari di Europa League nello stesso periodo, a meno di una esclusione del Milan per mano della Uefa. L’ipotesi è stata data praticamente per certa da Rocco Commisso durante la conferenza stampa di oggi. L’italo-americano ha citato come avversarie Arsenal e Chivas Guadalajara, guarda caso entrambe nel girone della Roma… La prima partita sarebbe in programma il 17 luglio, il che comporterebbe uno stravolgimento del ritiro di Moena, previsto dal 6 al 21 luglio: probabile che possa essere accorciato.