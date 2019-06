Thereau cerca la rivincita: “Voglio giocarmela alla Fiorentina. Chiesa? Col cambio proprietà…”

Cyril Thereau ha terminato il prestito al Cagliari e tornerà alla Fiorentina. Tuttomercatoweb.com lo ha intervistato sul suo futuro.

È stato un anno da dimenticare, ho iniziato i primi sei mesi con la Fiorentina dove ho avuto problemi fisici. Poi sono andato al Cagliari e mi sono infortunato alla prima partita. Ci ho messo un po’ a ritrovare la forma. Poi la squadra andava bene… ho fatto fatica a rientrare. Però di Cagliari mi rimarrà un bel ricordo.

Lavorerò per stare bene fisicamente. Ho visto che a Firenze è cambiata la proprietà. Nella mia testa dal 30 giugno una volta finita l’esperienza a Cagliari voglio tornare alla Fiorentina e giocarmela. Cambio proprietà? Chi è stato lì gli ultimi sei mesi lo ha vissuto più da vicino, prima non ho mai avuto la percezione che i Della Valle potessero andare via. Non me l’aspettavo… Voglio stare bene e tornare a divertirmi. E vorrei farlo con la Fiorentina. La città mi è piaciuta da quando sono arrivato. Nella mia testa non ho mai cercato altre opportunità. Ho un anno di contratto, vorrei fare bene con la maglia viola.

Chiesa? Quando pensavo al suo futuro lo immaginavo fuori. È un ragazzo che merita di stare ad alti livelli. Però il cambio di proprietà della Fiorentina magari cambierà anche il modo di pensare della società per costruire una squadra molto competitiva. Io ovviamente spero rimanga. Federico merita di avere una squadra forte attorno a lui. E non penso voglia andare via a tutti i costi.