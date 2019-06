La proposta: “Alla Fiorentina serve Ibrahimovic. Plusvalenze? Le faranno gli altri”

L’ex portiere e dirigente della Fiorentina Giovanni Galli, intervenuto oggi a Lady Radio, ha lanciato un’idea di mercato: “Se la nuova proprietà vuole dare una scossa deve prendere Ibrahimovic perché è uno che pretende dai compagni, fa venire fame. Con Ibra ne gioverebbe anche Vlahovic. Penso che da adesso in poi la Fiorentina le plusvalenze le farà fare alle altre squadre acquistando giocatori forti e già fatti”. Su Chiesa: “Commisso deve essere il più credibile possibile con Chiesa, mostrandogli il progetto che ha in mente. Se il giocatore chiedesse di andare via sarà la Fiorentina a decidere il prezzo. E con partite come quella di ieri si parte da 100 milioni”. SPALLETTI PESSIMISTA: “DIFFICILE CHE LA FIORENTINA TRATTENGA CHIESA”