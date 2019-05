La probabile Viola di stasera: unico ballottaggio in attacco, solito dubbio sul modulo

A Parma Vincenzo Montella aveva sorpreso un po’ tutti, schierando in attacco Giovanni Simeone al posto di Luis Muriel. Una scelta, questa, che non ha proprio premiato il tecnico campano, considerando i molti errori sottoporta del puntero argentino in terra emiliana, specie nel primo tempo. Stasera, allora, contro il Genoa, nella partita dell’anno per i viola, a partire titolare sarà molto probabilmente il colombiano, a cui il gol in campionato manca dal 10 marzo, giorno di Fiorentina-Lazio. Accanto all’ex Samp ovviamente ci sarà Federico Chiesa, mentre Kevin Mirallas, recuperato dopo il problema accusato una settimana fa, agirà sulla destra a tutta fascia, se come sembra l’Aeroplanino opterà per il 3-5-2 con il trio difensivo composto da Milenkovic, Pezzella e Hugo davanti a Lafont. Dall’altra parte Biraghi sarà libero di spingere, mentre nel mezzo Gerson è confermato in cabina di regia, supportato da Benassi e Veretout, entrambi pronti all’inserimento offensivo.