A 90 minuti alla fine del campionato Fiorentina-Genoa è una delle gare più importanti in programma. Per questo abbiamo cerca di capire come Rizzoli sceglierà i suoi ragazzi: Fiorentina-Genoa sarà il big match della domenica e possiamo prevedere che sarà scelto l’arbitro con più esperienza: per cui sarà Daniele Orsato quello più accreditato. L’alternativa potrebbe essere rappresentata da Banti anche se difficilmente designatore affiderà ad un fischietto toscano la gara del Franchi. Detto questo prevediamo Orsato a Firenze e Banti a Milano.

Simone Pagnini