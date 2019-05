La previsione di Flachi: “Ecco cosa farà la differenza tra Fiorentina e Genoa”

Intervistato da Telenord, Francesco Flachi ha rilasciato una battuta anche sulla sfida salvezza in programma domenica sera al Franchi: Da tifoso della Fiorentina non voglio fare pronostici, anche perchè non è semplice considerando il momento delle due squadre. Secondo me la spunterà chi avrà meno paura” le parole dell’ex attaccante viola e blucerchiato. Intanto la Sampdoria pensa ad un ex allenatore viola per la prossima stagione: LEGGI QUI