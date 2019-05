La novità tattica: Fiorentina con la difesa a tre e Gerson regista

Per affrontare il Parma al Tardini il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella ha adottato due accorgimenti tattici. Il primo, meno significativo, consiste nella proposizione della difesa a tre bloccata formata da Milenkovic, Ceccherini e Hugo. Biraghi e Mirallas agiscono sulle fasce più o meno con lo stesso baricentro. La seconda novità è più interessante: Montella ha infatti schierato Gerson come regista al posto di Veretout (spostato nella naturale posizione di mezzala sinistra). Per il brasiliano si tratta di una prima volta in quella posizione. L’infortunio di Mirallas e il conseguente ingresso in campo di Dabo al suo posto ha costretto l’Aeroplanino a rimescolare le carte.