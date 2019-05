Le formazioni delle squadre: doppia sorpresa, out Muriel e Pezzella

Parma e Fiorentina si affrontano alle 15:00 al Tardini in una sfida diventata decisiva in chiave salvezza. Di seguito la formazione ufficiale dei viola per il confronto.

Parma (3-5-2): Sepe; Iacoponi, Gagliolo, Bastoni; Gazzola, Barillà, Kucka, Stulac, Sprocati; Gervinho, Ceravolo All. D’Aversa (Frattali, Brazao, Dimarco, Machin, Gobbi, Scozzarella, Siligardi, Dei, Biabiany, Grassi)

Fiorentina (4-3-3): Lafont, Milenkovic, Ceccherini, Hugo, Biraghi, Gerson, Veretout, Benassi, Mirallas, Chiesa, Simeone. All. Montella (Terracciano, Brancolini, Norgaard, Dabo, Hancko, Montiel, Pezzella, Edimilson, Vlahovic, Muriel, Antzoulas, Ferrarini)