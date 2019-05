La Fiorentina sorride: ridotta la squalifica di Veretout

La Fiorentina può ritrovare Jordan Veretout per l’importante gara di domenica a Parma. La squalifica di due giornate del francese è stata ridotta di un turno e quindi il centrocampista torna a disposizione di Montella per rinforzare un centrocampo apparso in chiara difficoltà nelle ultime settimane. “La Corte Sportiva d’Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 16 maggio 2019, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società A.C.F. Fiorentina di Firenze riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara” si legge nel comunicato ufficiale.

