Il venerdì di Commisso: l’incontro con Montella e la cena con i tifosi

“Qualcuno ha scritto che ho riconfermato Montella: fake news”. Le parole di Rocco Commisso riaprono lo scenario relativo alla panchina della Fiorentina, dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni che sembravano sgombrare il campo. La permanenza dell’Aeroplanino rimane ad oggi l’ipotesi più probabile, specialmente con l’arrivo di Pradè che potrebbe essere annunciato già nelle prossime ore come uomo mercato viola. Sullo sfondo Gattuso, qualora andasse male il faccia a faccia tra Commisso e Montella, previsto per venerdì a New York. Dopo domani sarà un’altra giornata intensa per il patron della Fiorentina: secondo quanto raccolto, infatti, è prevista anche una cena con il Viola Club NY a cui presenzieranno sia Commisso che Joe Barone.

