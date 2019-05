Il sogno di Commisso: far entrare la Fiorentina nella Superlega europea

Commisso vuole a tutti i costo un club europeo: ha scelto l’Italia per le sue origini, ma ancora più importante ha deciso di scommettere sulla nascita di un campionato ristretto ai grandi club, quella sorta di Nba del calcio europeo a cui stanno lavorando da un lato l’Uefa e dall’altra l’Eca. Firenze ha un pubblico appassionato, un mercato turistico che non guasta e tradizione nelle Coppe, per cui ha un identikit perfetto. Lo scrive Repubblica Firenze.