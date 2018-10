Il ritorno di Benassi: l’ex granata verso il rientro, sabato non vuol mancare

La tarsalgia sembra oramai quasi alle spalle, e così Marco Benassi sta lavorando sodo per non saltare una gara che per lui ha un sapore davvero particolare: quella con il Torino, ovviamente, considerando che in granata ha giocato per tre stagioni, indossando pure la fascia di capitano. Come scrive il Corriere dello Sport, nell’allenamento di ieri l’attuale capocannoniere della Fiorentina ha dimostrato di correre e calciare molto meglio rispetto alla settimana scorsa, e così Pioli spera di poterlo riavere disponibile nella delicata trasferta in terra piemontese, che si giocherà sabato sera.