Il retroscena: Della Valle voleva la Pro Vercelli, ma l’ipotesi cessione ha bloccato tutto

Curioso retroscena raccontato oggi da Tuttosport. Secondo il quotidiano, la famiglia Della Valle si era interessata alla Pro Vercelli, club storico che sta per passare da Secondo ad un imprenditore cuneese. Nei giorni scorsi si era parlato anche dei Della Valle come compratori, l’idea era di costituire un club satellite per la Fiorentina. Ma la cessione della società viola che sembra vicina ha bloccato tutto.