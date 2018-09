Ancora Pioli: “Non è mai rigore. Secondo gol? Stavamo dominando, non come a Napoli”

Dopo la parole a Sky (LEGGI QUI) e le dichiarazioni da bomba libera tutti del presidente Cognigni (CLICCA QUI), l’allenatore viola Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dalla pancia di San Siro:

Abbiamo giocato con generosità e voglia. Purtroppo raccogliamo un risultato negativo ma abbiamo fatto bene. Peccato sul secondo gol subìto, è bastato perdere un contrasto per subire un gol. Stavamo dominando, qualche decisione arbitrale non ha girato a nostro favore. Se mi sento penalizzato? Vado al di là sul braccio di Hugo, per me quello non è mai calcio di rigore. Dico sempre di mettere la mani dietro la schiena, ma certe cose non si possono evitare. Il pallone non ha cambiato traiettoria. Ci sta rivedere invece l’intervento di D’Ambrosio su Chiesa. Stasera abbiamo giocato alla pari del nostro avversario, non come a Napoli. Ora lavoriamo. Siamo andati vicini noi a fare due gol, purtroppo certe cose si dovrebbero evitare. Siamo stati penalizzati.

Chiesa? Federico sa arrivare facilmente verso la porta. Ha giocato dove doveva giocare e l’Inter ha fatto fatica a contenerlo. Non siamo una big, stiamo crescendo con belle qualità. Ci stiamo avvicinando per portare sempre a casa un risultato positivo. Dobbiamo imparare dai nostri errori, i ragazzi erano delusi perché convinti di aver fatto una buona prestazione. Ripeto: lavoreremo ancora. Abbiamo sbagliato molto sul secondo gol, ma nel complesso non abbiamo concesso molto. Non siamo in deficit neppure quanto a occasioni da gol, manca tanto così per essere al cento per cento e toglierci grosse soddisfazioni. Simeone? Aveva preso una botta al quadricipite e poi aveva anche giocato troppo ultimamente. Mirallas ha dato freschezza con un gioco più rapido e offensivo.