Il parere di Cecchi: “La cessione della società è l’unico modo per riunire la piazza”

Stefano Cecchi, giornalista de La Nazione, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno Toscana, parlando dell’imminente passaggio di consegne ai vertici del club viola:

La cessione del club era l’unico modo per far tornare la Firenze calcistica unita, con passione e voglia di seguire la squadra. Commisso? Fatemelo giudicare dopo che ha dimostrato qualcosa alla guida della Fiorentina. Ricordiamoci sempre che il calcio non è più quello degli anni caratterizzati dalle gestioni di Moratti e Sensi, ad esempio, adesso è il business ad essere prioritario.