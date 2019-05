Il direttore sportivo è un mistero. Il punto fermo è Corvino

A livello dirigenziale l’unico punto fermo della Fiorentina è, al momento, Pantaleo Corvino. Il Ds Carlos Freitas, infatti, lascerà il club viola a fine stagione. Chi sarà il suo sostituto? Come scrive La Nazione, Pierpaolo Marino potrebbe aver vissuto in diretta un sondaggio della proprietà viola ed essere adesso in attesa di qualcosa di più concreto. Di sicuro appare complicato immaginare una squadra mercato che possa vedere al lavoro insieme due calibri come Marino (o Sabatini) e Corvino.

Anche Faggiano, ora direttore sportivo del Parma, è stato più volte accostato alla Fiorentina. Con Corvino ha una rapporto di stima da anni. Una coabitazione potrebbe essere ingombrante sotto certi aspetti, ma assolutamente percorribile per altri.

Attenzione poi ad Accardi e a Ripa. Il primo è Ds dell’Empoli, il secondo è stato giocatore e manager tecnico della Fiorentina. Entrambi potrebbero calarsi senza troppe difficoltà nel ruolo che combacia meglio con la permanenza di Corvino a responsabile dell’area tecnica.