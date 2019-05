Il Cagliari rispedisce Thereau a Firenze. E la Fiorentina ha un altro esubero da piazzare

Anche Cyril Thereau tornerà ad essere un giocatore della Fiorentina al termine di questa stagione, insieme a molti altri “cavalli di ritorno”. Come scrive il Corriere dello Sport, infatti, il Cagliari non è intenzionato a trattenere l’attaccante arrivato a gennaio in prestito e che si è rivelato molto poco utile alla causa rossoblu (appena 5 presenze e solo 1 da titolare). Il francese classe ’83, salvo nuove operazioni di mercato, tornerà dunque a gravare sulle casse della Fiorentina che gli ha garantito a suo tempo un contratto da 700mila euro netti fino al giugno 2020. MA INTANTO CORVINO SEMBRA INTOCCABILE